Ein magischer Abend als Antwort auf die Kritik: «Wir alle wissen, was Yann Sommer für uns bedeutet!»

Es hätte der grosse Abend des Sergio Ramos werden können. Das Festmahl lag auf den Tisch. Ramos hätte nur noch zupacken müssen. Die 177. Partie für Spanien bestritt Ramos in Basel, der 34-Jährige ist damit neu Europas Rekordhalter, was Länderspiele angeht. Ramos verhinderte zuerst das zweite Schweizer Tor auf der Linie, dann durfte er vom Elfmeterpunkt anlaufen. Einmal. Zweimal. Doch er scheiterte doppelt. Und plötzlich wurde aus dem Abend von Ramos jener von Yann Sommer.

Das Lächeln wollte dem Schweizer Torhüter gar nicht mehr vom Gesicht weichen. «Das ist schon geil», entfuhr es ihm, als er direkt nach dem Spiel darauf angesprochen wurde, dass Ramos in seiner gesamten Karriere erst drei Penaltys verschossen hatte. Und er erzählte davon, wie er sich bereits vor einigen Wochen mit Ramos und seinen Penalty-Gewohnheiten beschäftigte, weil Sommer mit Mönchengladbach in der Champions League auf Real Madrid traf. «Ich glaube, den zweiten wollte er chippen. Man schaut ja als Goalie die Elfmeterschützen immer auch an.»

In frühen Jahren seiner Karriere hatte Sommer den Ruf des Penalty-Hexers. Beim FC Basel hielt er immer wieder Elfmeter. Unvergessen, wie er den FCB 2013 im Viertelfinal der Europa League gegen Tottenham im Penaltyschiessen in den Halbfinal führte. Doch seit seinem Wechsel zu Mönchengladbach nahmen Sommers Erfolgserlebnisse gegen Elfmeterschützen drastisch ab. Auch an der EM 2016 gegen Polen gelang ihm keine Parade. Nun, nach sechs Jahren als Nati-Torhüter schaffte er es endlich, für die Schweiz einen Penalty abzuwehren. Der Zeitpunkt passt, dank dem 1:1 gegen Spanien hat die Schweiz nun gegen die Ukraine die späte Chance, den Abstieg aus der Liga A der Nations League doch noch zu verhindern. Ein 1:0 oder 2:1 reicht bereits.

Allzu grosse Feierlichkeiten gab es nach dem emotionalen Abend indes nicht. Dafür waren Spieler und Torhüter schlicht zu müde. Die Mannschaft fuhr ins Hotel in Basel, es gab ein spätes Essen und danach zogen sich die fast alle sofort aufs Zimmer zurück. «Schliesslich haben wir ja noch was vor!» So sagte das Steven Zuber am Sonntag.

Zuber liess die Gelegenheit nicht aus, Sommer ein kräftiges Lob auszusprechen. «Er hatte und hat in unserem Team jederzeit von allen die Unterstützung. Wir alle wissen, was er kann. Und vor allem, was er für uns bedeutet. Es ist toll, dass dies wieder einmal für alle sichtbar wurde. Es wird ihm gut tun.»

Kann Schweiz-Ukraine wirklich stattfinden?

Dass Zuber so über seinen Torhüter spricht, hat durchaus seinen Grund. Denn bis anhin ist es nicht die Saison von Yann Sommer. Nicht in der Nati. Und auch nicht in der Bundesliga. Gleich zweimal war er in dieser Nations-League-Kampagne an entscheidenden Gegentoren beteiligt. Beim 1:2 in der Ukraine. Und auch beim 0:1 in Spanien. Derweil sind seine Statistiken in der Bundesliga einiges schlechter geworden als in der letzten Saison, wo er von den Profis noch zum besten Torhüter Deutschlands gewählt wurde. «Brutal abgestürzt!», schrieb die «Bild». Der «Blick» übernahm den Steilpass genüsslich.

Zumindest, was die Nati betrifft, hat Sommer in entscheidenden Partien stets überzeugt. Das war in wichtigen Qualifikationsspielen so. Und das war vor allem an den Endrunden so, der EM 2016 und der WM 2018. Für Petkovic ist darum klar: «Ich habe es schon mehrfach betont: Es gibt keinen <Fall Yann!> Es gibt in einer Karriere Momente, wo man das eine oder andere unnötige Tor kassiert. Aber er hat einen wahnsinnig starken Charakter.» Es gibt auch Ende 2020 keine Indizien, dass die Schweizer in irgendeiner Art ein Goalie-Problem haben könnte. Es ist sehr gut möglich, dass Sommer noch bis und mit der WM 2022 in Katar Stammtorhüter bleibt, und danach der jüngeren Generation Platz macht.