Auch der Tag unseres Treffens beginnt für Lena Häcki wieder einmal aufregend. Zwar liegen die Olympischen Winterspiele zu diesem Zeitpunkt noch in weiter Ferne, dafür stehen morgens um 6 Uhr die Dopingkontrolleure schon vor der Türe. «Am einzigen Tag in dieser Woche, an dem ich hätte ausschlafen können», sagt die Innerschweizerin mit einem Lächeln.

Es ist die achte Kontrolle allein im Jahr 2017. Lena Häcki nimmt es gelassen, denn sie weiss, dass diese Prozedur Teil ihres Sportlerlebens ist.