Ehemaliger Nati-Captain Stephan Lichtsteiner: «Mir ist es egal, ob ich geliebt werde»

In Ihren Anfängen bei GC machten Sie von sich reden, weil Sie oft ausgetickt sind. Später wurde dies besser. Was hat sich verändert?

Das haben Sie 14 Jahre lang gemacht, spielten für die Schweiz insgesamt an fünf Endrunden. Von aussen hat sich das Team in dieser Zeit enorm verändert. Wie nahmen Sie dies innerhalb wahr?

Es war sicher noch eine andere Zeit. Man musste über Jahre Leistung zeigen, ehe man ins Nationalteam kommen konnte. Das hat sich geändert, heute geht es schneller. Nach meinem ersten Jahr in Lille war ich schon davon überzeugt, dass ich an der WM 2006 in Deutschland hätte dabei sein sollen. Leider war dem nicht so. Ich habe mir dann gesagt: «Jetzt erst recht.»

Ich kann in jeder Situation sagen, worüber ich mit dem Schiedsrichter diskutiert habe. Ich habe die Kommunikation oft gesucht, sie ist wichtig. Für mich ging es immer darum, das Maximum herauszuholen. Auf dem Feld ist es wichtig, zu korrigieren. Zudem gab es auch Momente, in denen ich merkte, dass es ein Zeichen braucht. Manchmal kann man mit einer Aktion den Funken zünden, das Team wecken oder die Stimmung verändern. Das sind Dinge, für die man den richtigen Charakter haben muss. Das kann nicht jeder. Man muss Leaderqualitäten haben.

Ich hatte nie das Gefühl, dass es in der Mannschaft Probleme gab. Natürlich gibt es immer wieder Konflikte, das ist normal. Doch meistens wurden die Themen von aussen an uns herangetragen. Das ist ein gutes Zeichen, denn es bedeutete, dass es sportlich funktioniert. Als wir 2012 eine Qualifikation verpasst haben, war das ganz anders.

Stephan Lichtsteiners Karriere ist allein schon wegen seiner Titelsammlung imposant. Insgesamt holte der 36-Jährige 17 Titel, 14 davon alleine mit Juventus. Seine Karriere beginnt beim beschaulichen FC Adligenswil, wo er aufgewachsen und sein Vater der erste Trainer ist. Rasch zieht er zum FC Luzern weiter. Mit 16 wechselt er in den GC-Nachwuchs. Mit den Grasshoppers holt er 2003 seinen einzigen Schweizer Meistertitel. Im französischen Lille reift Lichtsteiner zum Nationalspieler. Danach geht es für drei Jahre zu Lazio Rom, ehe 2011 bei Juventus Turin seine erfolgreichste Zeit beginnt. Sieben Mal gibt es den Meistertitel, zweimal steht Juventus im Endspiel der Champions League. Zuletzt spielt Lichtsteiner je ein Jahr für Arsenal und für den FC Augsburg. Für die Schweiz absolviert Lichtsteiner 108 Länderspiele. Er nimmt an drei WM-Endrunden und zwei EM-Endrunden teil.

An der WM 2018 haben Sie nach dem Serbien-Spiel wie Granit Xhaka und Xherdan Shaqiri den Doppeladler gezeigt. Haben Sie damals unterschätzt, was dies auslösen könnte?

Ich glaube, dass die Medien es damals verpasst haben, die ganze Geschichte richtig zu transportieren. Am Fernseher war es nicht möglich, zu erfassen, wie die Situation im Stadion wirklich war. Die Journalisten, die im Stadion waren, haben jene Stimmung mit den heftigen Provokationen mitgekriegt.

Sie kritisieren damit also vor allem die Medien.

Was geschehen ist, ist geschehen. Aber wenn man weiss, was vor Ort abging, sollte man Verständnis zeigen. Mir ging es um Solidarität. Es sollte zeigen: Wenn wir Schwierigkeiten haben, stehen wir als Team zusammen.

Im Gegensatz zu anderen Spielern gehörten Sie bis zum Schluss Ihrer Karriere dem Nationalteam an. Warum ist das Verhältnis von Ihnen zur Nati so speziell?

Da geht es nicht um das Nationalteam, sondern um meinen Charakter. Ich wollte dabei sein, bis es nicht mehr reicht. Man kann nach einem Höhepunkt zurücktreten. Doch wann ist der Höhepunkt erreicht? Wenn ich nach dem ersten Meistertitel bei Juventus aufgehört hätte, hätte ich die anderen sechs nicht geholt. Ich probiere lieber etwas und scheitere, als es gar nicht zu probieren. Darum bin ich mit 34 zu Arsenal und mit 35 zu Augsburg gewechselt. Es gibt nur wenige Spieler mit meinem Renommee, die diesen Schritt machen. Es wäre einfacher gewesen, in die USA, nach China oder sonst wo hin zu wechseln. Doch ich wollte mich in das Nationalteam zurückkämpfen und das habe ich geschafft. Ich wäre mit 36 Jahren an einer EM dabei gewesen, wenn sie nicht verschoben worden wäre. Mich macht dies stolz.

Sie planen Ihre Zukunft zweigleisig. Zum einen möchten Sie die Trainerdiplome absolvieren, Sie schauen aber auch in die Wirtschaft hinein. Wie sieht es aus, wenn Stephan Lichtsteiner in die Wirtschaft Einblick erhält?

Das ist auch für mich noch schwer beantworten. Ich will nicht überall reinschauen, viel kennt man schon. Es geht eher darum, mit Menschen zu sprechen, die Karriere in einem Bereich gemacht haben. Von solchen Personen möchte ich lernen. So oder so werde ich – ob als Trainer oder in der Wirtschaft – mal auf die Schnauze fallen. Das war auch als Profi so. Viele sehen nur meine Erfolge. Aber mir bleiben die bitteren Niederlagen mehr. Zwei Mal verlor ich den Champions-League-Final mit Juventus, einmal den Europa-League-Final mit Arsenal. Das sind Momente, die mich prägten und antrieben.

Sie hätten noch bei einem Schweizer Verein einen Vertrag bekommen können, haben sich aber dagegen entscheiden. Warum?

Fussball ist meine Leidenschaft, es macht immer noch Spass. Aber ich habe geplant, meine Karriere mit 36 zu beenden. Zudem kann man sich nicht belügen: Ich kann zwar immer noch gut kicken, aber ich weiss, wie gut ich einmal war. Es ist frustrierend, wenn man merkt, dass man nicht mehr auf dem Niveau ist, auf dem man einmal war.