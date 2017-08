In der Premier League herrscht längst nur noch einer: der Gott des Geldes. Die neuen TV-Verträge spülen immer mehr Geld in die Kassen der Klubs. In der Saison 2016/17 erhielten die 20 Vereine der Premier League zusammen ganze drei Milliarden Franken!

Logisch, dass der Transfermarkt verrückt spielt. Logisch auch, dass kaum mehr ein Spieler nach England wechselt unter 10 Millionen. Ganz Europa will am TV-Geld auf der Insel mitverdienen.

Freitagabend hat die neue Saison begonnen. Sechs Teams sind heiss auf den Titel. Angeführt allesamt von Trainer-Giganten. Doch jeder von ihnen ist auch von Fragezeichen umgeben.

Lässt Pep Guardiola zu, dass sein Manchester City neben dem Angriffs-Wahn auch verteidigt.