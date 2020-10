Drei Frauen sind Weltmeisterinnen in einem Sport, in dem sie gegen Männer antreten – und in einer Disziplin sind sie sogar überlegen

Es gibt gegenwärtig drei Sportlerinnen, die in gemischtgeschlechtlichen Wettbewerben besser sind als Männer: die Deutschen Isabell Werth und Landsfrau Simone Blum und die Britin Rosalind Carter sind amtierende Weltmeisterinnen in den Pferdesportdisziplinen Dressur, Springen und Vielseitigkeit. Der Reitsport ist die einzige der 40 olympischen Sportarten (33 Sommer, 7 Winter), in denen Frauen und Männer nicht getrennt sind.



An Bedeutung gewonnen haben gemischtgeschlechtliche Wettbewerbe. Inzwischen werden in 19 Sportarten Olympia-Medaillen an Teams aus Frauen und Männern vergeben: Im Curling, Eiskunstlauf, Biathlon, Rodeln, Shorttrack, Ski Alpin, Skifreestyle, Skispringen und Snowboard im Winter, Badminton, Judo, Bogenschiessen, Schiessen, Segeln, Tischtennis, Triathlon, Schwimmen, Leichtathletik und Tennis bei Sommerspielen.