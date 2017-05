Das «Elfer-Geschenk» nahmen die Dortmunder indes nicht an; ihr Toptorschütze Pierre-Emerick Aubameyang drosch den Ball mit Wucht neben den linken Pfosten. 70 Minuten später holte der Stürmerstar aus Gabun Verpasstes jedoch nach und staubte per Kopf nach einem Pfostenschuss zum 2:0 ab. Es war sein 28. Treffer in dieser Bundesliga-Saison, womit er in der Torschützenliste nun gemeinsam mit Münchens Robert Lewandowski an der Spitze klassiert ist. Mehr als der Anschlusstreffer durch Andrej Kramaric gelang Hoffenheim in der Folge nicht mehr.

Dortmund blieb damit im achten Bundesliga-Duell in Folge gegen Hoffenheim unbesiegt. Letztmals siegten die Kraichgauer vor vier Jahren, wobei jener 2:1-Erfolg in Dortmund am letzten Spieltag in der Klubgeschichte Hoffenheims überaus wichtig gewesen war, konnte damit doch der Abstieg abgewendet werden.