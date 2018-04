Jil Teichmann (20)

Turniere in Australien, den USA, in Mexiko. Dazu stehen Trainer, Fitnesstrainer und bald ein Physiotherapeut auf ihrer Lohnliste. Das Leben von Jil Teichmann (20) ist teuer. Zumal sie in Barcelona, wo ihre Trainingsbasis ist, und in Zug je ein Appartement besitzt. 23 343 US-Dollar hat sie in diesem Jahr an Preisgeld verdient.

Ohne Sponsoren könnte sie vom Tennis nicht leben. «Was reinkommt, gebe ich wieder aus», sagt die Linkshänderin. Derzeit ist sie die Nummer 137 der Welt. «Die Top 100 sind mein Ziel.»

Dann steht sie bei den vier Grand-Slam-Turnieren im Hauptfeld und ist auf einen Schlag alle Geldsorgen los. Ihr Umfeld ist schon jetzt professionell: Manager ist Martina Hingis’ Ex-Freund David Tosas von der Agentur Octagon. In der Schweiz ist es GC-Sportchef Matthias Walther.