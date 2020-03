Diego Simeone und Atlético: Die Liebesgeschichte ist noch nicht vorbei

Jürgen Klopp war sauer. Wahrscheinlich am meisten auf sich selbst und sein Team, der Deutsche aber versteckte seinen Ärger hinter einer Kritik am Gegner. Einem englischen TV-Sender sagte er: «Die Art, wie sie spielen – ich kapiere es nicht. Ich verstehe einfach nicht, dass sie mit der Qualität, die sie haben, diesen Fussball spielen.»

Diego Simeone, Klopps Antipoden, dürften diese Worte herzlich egal sein. Wenn, dann hat er sie als Kompliment aufgefasst. Der 49-Jährige hat mit seinem Zerstörer-Fussball genau das erreicht, was er sich vorgenommen hatte: Er hat Atlético in die Viertelfinals der Champions League geführt. Zum ersten Mal seit 2017.

Es war 1994, als die Liaison zwischen dem Madrider Arbeiterklub und dem feurigen Argentinier ihren Anfang nahm. Simeone war der Abräumer im Mittelfeld, er blieb drei Jahre, 2003 kehrte er für ein zweijähriges Gastspiel zurück. Der Name Simeone, er brannte sich ins Gedächtnis der Rojiblancos ein – 2011 verpflichteten sie ihn ein drittes Mal:

Dieses Mal als Trainer.

Diego Simeone hat dem Verein Erfolge geschenkt, von denen die in den Nullerjahren so gebeutelten Colchoneros, die Matratzenmacher, wohl nie zu träumen gewagt hatten. Zweimaliger Europa-League-Gewinner, Spanischer Meister und Pokalsieger, Champions-League-Finalist von 2014 und 2016. Die Spielweise, die Klopp am Mittwochabend so sehr bemängelte, sie wurde zum Erfolgsrezept des Club Atlético de Madrid S.A.D: hart, dreckig, an der Grenze zum Erlaubten, immer leidenschaftlich.

Die Ansprüche von Simeones «Braut» werden grösser

Und so ist dieser Fussball auch ein Abziehbild der Persona Simeone. Er, der sich nach einem Sieg auch mal mit beiden Händen in den Schritt fasst und der Weltöffentlichkeit inbrünstig seine «Cojones» präsentiert. Er, dem jedes Mittel recht ist, um seine Mannschaft zum Erfolg zu führen.

Für diese Hingabe lieben sie ihn im rot-weissen Teil der Hauptstadt. Nicht nur die Fans, auch die Spieler. «Er ist der Trainer, der mir alles gegeben hat», schwärmte Mittelfeldakteur Saul Niguez unlängst in der «NZZ».