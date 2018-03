Jemand muss der Sündenbock sein. Die Gesetze des Showsportes wollen es so – und Hockey-Playoffs sind nun mal eine Show. Auf sehr gutem Niveau. Vom Ende er erzählt – also im Wissen um den Ausgang dieses aufwühlenden Spiels – heisst dieser Sündenbock Timo Helbling. Auch Titanen wie er sind halt auch nur Menschen. Ausgerechnet dieser Routinier, gestählt aus mehr als 1000 Spielen in Nordamerika, in Finnland, in der NLA und mit der Nationalmannschaft steht am Anfang des Untergangs.

Er schiesst die Scheibe in der letzten Minute des zweiten Drittels übers Plexiglas. Die Strafe nützen die Zürcher zum Ausgleich (1:1) und 20 Sekunden später führen sie 2:1. In 20 Sekunden fast alles verspielt. Nun hätten ihn seine Mitstreiter noch aus der Rolle des Sündenbockes befreien können. Sie schafften den Ausgleich und retteten sich in die Verlängerung. Aber nach 10 Minuten und 2 Sekunden in der Verlängerung kommt das Saisonende. Nach der Video-Konsultation zählt der Treffer von Reto Schäppi zum 2:3. Und damit steht auch fest: die gestrige Partie war die letzte von Timo Helbling im Dress des EV Zug.