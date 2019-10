«Die Zeitzeugen sind das Filetstück» – Neue Plattform für Schweizer Sportgeschichte lanciert

Bis 1970 war es Frauen höchstens erlaubt, an Grümpelturnieren Fussball zu spielen. Eine Liga gab es nicht. Die Frauen hatten Hindernisse zu bewältigen, bis sie endlich zu ihrer eigenen Meisterschaft kamen.

Swiss Sports History will nun auf ähnliche Hindernisse wie den geringen Stellenwert der Sportgeschichte in der Forschung oder auch generell Exklusionen im Sport, aufmerksam machen und wartet mit einem dreisäuligen Konzept auf. Das gibt der Co-Leiter der Plattform, Dr. Michael Jucker, am Mittwoch an der Medienkonferenz im Schweizerischen Sozialarchiv in Zürich bekannt.

Die breite Öffentlichkeit soll profitieren können

Die erste Säule ist die Vernetzung. Auf der neuen Homepage von Swiss Sports History können sich Medienschaffende wie auch Private über die Schweizer Sportgeschichte informieren. Zudem ist eine Vernetzungsliste aufgeschaltet, auf der aufgeführt ist, welche Museen, Hochschulen und Forschungsarbeiten sich mit der Schweizer Sportgeschichte auseinandergesetzt haben.

Die zweite Säule ist die Bewahrung. Swiss Sports History will Sportvereinen, -verbänden und Privaten bei der Archivierung und Digitalisierung von Daten helfen. Davon sollen im Endeffekt auch Forschende, Studierende, Lehrpersonen und die breite Öffentlichkeit profitieren.