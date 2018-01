Doch die Skepsis hinderte Janka nicht, es trotzdem zu versuchen. In Gesundheitsfragen vertraut er Rolf Fischer. Der Manualtherapeut aus Stansstad ist überzeugt, dass durch richtige Behandlung Operationen oft vermieden werden können. In der Manualtherapie werden verletzte Köperpartien gezielt mit den Händen behandelt. «Was er tut, lässt sich nicht einfach so kopieren», sagt Janka und kann nicht erklären, was genau Fischer macht.

Man müsse bei ihm in Behandlung sein, um zu verstehen, was er kann. Und Fischers Kundenliste ist lang. So gehörte FCB-Trainer Raphael Wicky einst ebenso zum Patientenkreis wie Eiskunstläuferin Sarah Meier. Die Arbeit von Fischer ist weitum bekannt. Wenn es Kritik gibt, nur anonym. In der «NZZ» sagte Markus Wolf, Geschäftsführer von Swiss Ski: «Fischer ist vielleicht nicht vorbehaltlos, aber sehr gut anerkannt.»

Wengen bewusst gewählt

So oder so. Janka schwärmt von Fischer. Und er hat Grund dazu. Seine chronischen Rückenschmerzen wurden deutlich besser, seit er 2013 die Behandlung begann. Das rechte Knie ist nur 78 Tage nach dem Unfall so stabil, dass sich Janka zutraut, den Belastungen einer Weltcupabfahrt standzuhalten. Mit Konditionstrainer Michael Bont konnte er ein Fitness- und Belastungsprogramm absolvieren, das ihm diese Gewissheit gibt. «Es ist noch nicht alles so, wie ich es gerne hätte. Aber zumindest kann ich es wagen», sagt Janka. Damit sein Knie danach optimal versorgt ist, reist Fischer extra an. «Nur Rolf weiss, was es braucht, damit es klappt.»