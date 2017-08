Young Boys:

Ist der Fussball-Gott doch ein Berner? Die letzte Hürde für YB auf dem Weg in die Champions League heisst ZSKA Moskau. Eine Knacknuss zwar, aber eben doch das beste Los, das YB für die Playoffs hätte erwischen können. Die Berner Genuss-Tage dauern an. Und mittendrin ist einer, der lange nicht mehr auf der grossen Bühne stand: Marco Wölfli. Der loyale Teamplayer ist mehr als eine Nummer 2. Er kümmert sich aktiv und ausführlich um seine Nachfolger. Das war bei Yvon Mvogo so. Und das ist jetzt bei David von Ballmoos so.

Doch weil sich von Ballmoos gegen GC verletzte, kehrt Wölfli vorübergehend ins Rampenlicht zurück. Nach dem Sieg über Kiew schmunzelte er sich im TV zum Vergleich: «Das mit den Torhütern ist wie mit gutem Wein. Je älter, desto besser. Nur leider braucht man sie nicht mehr so oft.» Nun fügt er an: «Ich hoffe, man erkennt die leise Ironie.» Die Fans jedenfalls feierten niemanden so sehr wie Wölfli. «Das tut natürlich gut. Es zeigt, welch lange Verbindung besteht.» Nun gelte es allerdings, den Fokus wieder auf die Meisterschaft zu richten. Es gilt, das Gefühl, dass bei YB etwas wächst, aufrechtzuerhalten. Der Besuch von Lausanne ist ein guter Test dafür. Wölfli sagt: «Fussball spielen, das können wir. Jetzt ist die Frage, ob wir es auch im Kopf hinkriegen.»