Wie steht’s bei YB um den Begeisterungs-Tsunami? Funktioniert der FCB trotz tiefgreifenden Veränderungen? Wohin will der FCZ? Wie toll findet St. Gallen Esoterik? Wird Lausanne zur neuen Macht im Schweizer Fussball? Hat GC wirklich Geld? Startet Lugano erneut zur grossen Aufholjagd? Wer schiesst die nächsten Thun-Tore? Kann sich der Luzerner «Birchermüesli»-Chef Alpstaeg endlich zurücknehmen? Und: Bringt Constantins Drill-Camp den gewünschten Effekt?

Der Schweizer Fussball ist voller Fragen. Und durchaus spannungsgeladen, wenn an diesem Wochenende der Ball in der Super League nach sieben Wochen Pause wieder rollt. Es warten gleich wegweisende Wochen. Überall. Egal, ob im Meisterrennen oder im Abstiegskampf. Egal, ob im fussballunterkühlten Zürich oder in den Brennpunkten St. Gallen, Luzern und Sion.

Vermeintliche Meistergarantie

Beginnen wir zuoberst. Selten hat man rund um die Young Boys derart viel Ruhe gespürt. Kein Spieler hat den Verein verlassen. Es gab auch keine unnötigen Nebenschauplätze. Nur die Verletzung von Torhüter David von Ballmoos hat die Idylle gestört.

Dass nun an einigen Orten Zweifel über Marco Wölfli herbeigeredet werden, ist historisch gesehen verständlich. Könnte aber gar vorteilhaft für YB sein. Denn jeder Torhüter ist nur so gut wie sein Team davor. Und dieses YB hat mit jener Ausgabe 09/10 nichts mehr gemein. Von Sportchef Spycher über Trainer Hütter bis zu den Leistungsträgern: Die Ingredienzen für Titelgewinne sind vorhanden. Und vielleicht ist ja auch Hoarau wieder fit.

Die Vorrunde des FC Basel ist ziemlich turbulent verlaufen. Nach dem Führungs- und Trainerwechsel musste das Team erstmals seit Jahren eine echte Krise erleben. Niederlagen gegen Lausanne und St. Gallen. Remis gegen Lugano. Ziemlich ungewöhnlich für Rotblau. Doch der FCB ist mit einem blauen Auge davongekommen.

Erfolgsmodelle kopieren

Innert acht Tagen betrug der Rückstand plötzlich nur noch zwei statt sieben Punkte. Dementsprechend gross ist die Gewissheit, dass am Ende schon alles gut kommt. Zu gross? Der Aktionismus im Winter wird im inneren Basler Zirkel sehr wohlwollend betrachtet. Die Zuzüge von Stocker und Frei werden fast schon als Meistergarantie angesehen. Gut möglich, dass es am Ende so kommt. Aber undenkbar sind weitere Probleme nicht.

Die neue FCB-Führung setzt ihre Strategie konsequent um. Sie holt frühere Helden zurück und versucht, junge Spieler einzubauen. Doch es ist fraglich, ob das Kopieren eines früheren Erfolgsmodells wirklich möglich ist.

Die Generation Frei, Streller und Huggel war voller Hunger, als sie zum FCB zurückkehrte. Bei Stocker und Frei scheint die Ausgangslage auf dem Papier ähnlich, wie damals sucht auch jetzt die neue Führung ihre Identifikationsfiguren. Aber die beiden haben eben auch schon alles gesehen und erlebt, was es mit dem FCB zu sehen gibt.