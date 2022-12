Ski alpin Die Skistars sind aus dem Häuschen: Roger Federer veredelt den Weltcup in Lenzerheide Roger Federer besucht die Weltcuprennen in Lenzerheide und degradiert so manche Athletin zum Fan. Nach dem Schweizer Podestplatz von Lara Gut-Behrami schafft es am Sonntag keine einheimische Athletin in die Top 3.

Exklusiv für Abonnenten

Alle zücken die Handys: Roger Federer bei seinem Besuch am Samstag. Jean-Christophe Bott/Keystone

Ein Selfie mit Roger Federer? Einige Fahrerinnen wissen im Ziel der beiden Rennen in Lenzerheide nicht, was sie mehr nervös gemacht hat. Das Befahren des schwierigsten Hangs im Weltcupwinter oder das Anfragen für ein Foto mit dem grössten Tennisstar des Planeten. Zumindest hat Roger Federer im Gegensatz zur Piste «Silvano Beltrametti» niemanden abgewiesen.

Dass Roger Federer mit seiner Präsenz in fremden Gefilden die eigentlichen Hauptdarstellerinnen in die Statistenrolle verdrängt, mag dem 40-Jährigen selbst nicht so ganz recht sein. Immerhin versüsste er der einen oder anderen Skifahrerin, welche die Tücken der steilen Piste nicht wie erhofft meisterte, den Tag. Die Italienerin Francesca Marsaglia lächelte sogar im Moment ihres Rücktritts mit dem Schweizer um die Wette.

Eine Umarmung und gern gesehene TV-Bilder

Und selbst Olympiasiegerinnen wie Michelle Gisin gerieten ob der Präsenz ihres Idols aus dem Häuschen. Wendy Holdener ihrerseits nahm sich bereits vor dem Start zum Super G vor, im Ziel um ein Handshake mit Federer zu fragen. Was dann auch furios zu einer herzlichen Umarmung gesteigert wurde.

Auch für Schweizer Funktionäre sind TV-Bilder an der Seite des Superstars derzeit um Welten unverfänglicher als die vielen zirkulierenden Archivfotos an der Seite von Russland-Despot Wladimir Putin. Swiss-Ski-Präsident Urs Lehmann ist zwar mit dem fehlgeleiteten Staatschef nicht bildlich verewigt, aber nach seinen lobenden Worten gegenüber Putin zum Abschluss der Olympischen Spielen in der Sonntagszeitung («Er hat dem Land eine Vision und eine Perspektive gegeben») mit dem schlechtestmöglichen Timing war wohl auch der Aargauer froh, eine sportliche Ausnahmefigur als Ehrengast begrüssen zu können. Federer beim Heim-Weltcup – auch für Swiss Ski ein kostenloser Werbespot erster Güte.

Auch am Sonntag beehrte der der Tennisstar den Skizirkus. Gian Ehrenzeller/EPA

Nur eine Athletin liess sich vom prominenten Zaungast nicht ablenken. Für einmal bot Lara Gut-Behramis Eigenwilligkeit einen wohltuenden Kontrast zur allgemeinen Aufregung. Obwohl die Tessinerin bereits vor den Rennen die Erwartungen tief schraubte und von einer andauernden Erschöpfung sprach, sauste sie hinter Überraschungssiegerin Romane Miradoli im Super-G als Dritte noch einmal auf das Podest. Im Riesenslalom sorgte Michelle Gisin als Fünfte für das Schweizer Highlight und Siegerin Tessa Worley für französische Skifestspiele im Bündnerland.

Forfait von Gut-Behrami und ein Federer-Outing

Bei Lara Gut-Behrami hingegen war es vielleicht auch nur die Erschöpfung, wieso sie sich im Ziel nicht auf die Fersen Federers machte. Denn 24 Stunden nach ihrem Erfolg gab die 30-Jährige am Sonntag deswegen Forfait für den Riesenslalom. Allemal vernünftiger als die Variante, die Gut-Behrami vor einem Jahr beim Weltcupfinal wählte. Damals schwang sie aus vergleichbaren Gründen nach zwei Toren ab.

Während Lara Gut-Behrami im Verlauf der nächsten Monate entscheiden wird, ob sie ihre Karriere tatsächlich fortsetzt, gab Roger Federer am Rande des Weltcups bekannt, dass er mit einer Rückkehr auf die Tour «auf Ende Sommer, anfangs Herbst» rechnet und dass seine Reha-Zeit derzeit zur besten Zufriedenheit verläuft. Nur mit einer Aussage konnte er bei aktueller Gelegenheit nicht so richtig punkten: Federer verriet, dass er seit 2008 nie mehr auf Alpinski stand.