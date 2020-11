Die Schweizer Skispringer vor dem Saisonstart: Killian Peier fehlt, ein Quartett hofft

Die Schweizer Skispringer starten an diesem Wochenende im polnischen Wisla mit einem Quartett in die Saison. Neben den Routiniers Simon Ammann und Gregor Deschwanden gehören die beiden Talente Dominik Peter (19) und Sandro Hauswirth (20) zum Team. Der grosse Abwesende ist Killian Peier. Der Romand verpasst die gesamte Saison, nachdem er sich an den Schweizer Meisterschaften in Einsiedeln Ende Oktober das Kreuzband gerissen hat – bei der Landung nach einem Flug, der ihn wohl zum Schweizer Meister gemacht hätte.

Das Schweizer Team leidet mit dem WM-Bronzemedaillengewinner mit. Er war der stärkste Springer in den Trainings, «er war in Topform», sagt Nationaltrainer Ronny Hornschuh. Zudem habe er sich zuletzt zum Teamleader entwickelt. Ärgerlich sei sein Ausfall zusätzlich, da in dieser Saison gleich zwei WM-Titelkämpfe stattfinden werden, jener im Skifliegen in Planica im Dezember sowie die nordische Ski-WM in Oberstdorf Ende Februar.

In die Bresche springen sollen nun also Ammann und Co. – wobei der doppelte Doppelolympiasieger aus dem Toggenburg noch nicht wie gewünscht in Fahrt gekommen ist, wie er sagt. Der 39-Jährige sagt: