Die Schweizer Nationalmannschaft empfängt am Mittwoch Kroatien – trotz Shaqiris Coronafall

Es ist alles angerichtet, fein säuberlich getaktet. Am vergangenen Freitag verkündet Nationaltrainer Vladimir Petkovic, Xherdan Shaqiri kehre nach 16 Monaten Abwesenheit in die Nationalmannschaft zurück. Auch fügt der Trainer gleich an, dass sich dessen Zukunft im Klub bei Liverpool geklärt haben sollte bis zur Zusammenkunft am Montag:

Es geht dem Schweizer Fussballverband SFV auch darum, die hochgekochte Personalie schnellstmöglich abkühlen zu lassen, um für die weiteren Tage Ruhe und Fokus zu bewahren. Vor allem sucht der SFV Themenhoheit. Das zeigt sich noch mehr, als dieser am frühen Dienstagmorgen ein PR-Video mit Shaqiri von 85 Sekunden Länge verschickt, in welchem dieser sagt:

Am Montagmittag rückt der Offensivspieler, natürlich maskiert, in St.Gallen ein. Er sieht ein paar neue Gesichter, begrüsst alte Bekannte, absolviert gut gelaunt eine Trainingseinheit mit dem Team, und er ist auf den Dienstagmorgen angekündigt, um vor dem Test gegen Kroatien neben Petkovic Rede und Antwort zu stehen.

Das alles hat natürlich Konsequenzen auf die unmittelbare Vorbereitung, auf die Partie vom Mittwoch gegen Kroatien in St.Gallen (ab 20.45 Uhr), die nicht wirklich gelegen kommt. Und auf die beiden Spiele in der Nations League in Spanien und Deutschland.

Alle Teammitglieder müssen sich nach ihrem Eintreffen in der Ostschweiz einem Eingangstest auf Corona unterziehen, so will es die Uefa mit ihrem Return-to-Play-Protokoll. Am Dienstagmorgen sind die Resultate da, Shaqiri wird sofort nach dem positiven Befund in seinem Hotelzimmer isoliert, die anderen Tests sind negativ. Es finden Rücksprachen mit den Gesundheitsbehörden statt. An der gestrigen Pressekonferenz für das Freundschaftsspiel sagt Martin Maleck, der Nationalmannschaftsarzt:

Es sein denn, die Uefa oder die kantonale Politik würden sich einschalten. Das tun sie nicht, sie geben grünes Licht.

Natürlich hat sich Shaqiri am Tag seiner Ankunft mit Mitspielern ausgetauscht – wie eng und wie lange, bleibt unklar. Ihr Leben in der Blase beinhaltet sowieso, nach strikten Hygieneregeln zu leben. Dazu gehört, dass die Schweizer im Nobelhotel in Abtwil in Einzelzimmern nächtigen. Und doch ist es mittlerweile an der Tagesordnung, dass in Sportteams Coronafälle auftreten.

So ist Admir Mehmedi die letzten Tage unter strenger Beobachtung, weil Renato Steffen, der Schweizer Teamgefährte bei Wolfsburg, im Vorfeld coronapositiv ist und absagen muss. Mehmedi wird in Deutschland mehrfach getestet, am Dienstag bekommt er die Erlaubnis, zur Nationalmannschaft zu reisen. In der Folge absolviert er am Nachmittag eine eigene Trainingseinheit – und ist bereit.

Auch nimmt die Schweizer Delegation aus Sicherheitsgründen am Mittwochmorgen einen zusätzlichen Test vor: Laut Uefa-Protokoll wären erst am Freitag (am Tag vor dem Spanien-Spiel) und dann am Montag (dem Tag vor der Deutschland-Partie) neue Proben nötig. 24 Stunden dauert es jeweils, bis Auswertungen da sind.

Wie geht es weiter mit Xherdan Shaqiri?

Über das Wochenende und bis am Montagabend warten alle darauf, dass Shaqiri einen neuen Arbeitgeber verkündet. Vergebens. Vielmehr verkündet der Linksfuss in besagtem SFV-Video: «Ich habe mich entschieden, beim FC Liverpool zu bleiben. Im Fussball gibt es immer Spekulationen. Die Medien schreiben viel, aber schlussendlich bin ich bei Liverpool. Ich habe einen langfristigen Vertrag und fühle mich auch wirklich wohl. Wir haben eine sehr gute Mannschaft und in Zukunft will ich dort wieder Fuss fassen und der Mannschaft helfen, wenn ich meine Einsatzzeit erhalte.»