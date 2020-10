Die Schweizer Fussballerinnen besiegen Rumänien 2:0 und stehen kurz vor der EM-Qualifikation

Nie gezittert. Am Ende souverän 2:0 gewonnen. Und damit drei wichtige Punkte im Kampf um die EM-Qualifikation geholt. Das ist das Fazit für die Schweizer Fussballerinnen am Ende eines lange Zeit zähen Nachmittags in Rumänien.

Nein, es waren nicht nur überzeugende Momente dabei in diesem Spiel. Aber das muss niemanden interessieren. Einzig der Sieg zählt. Er führt die Schweiz immer näher an die EM-Endrunde 2022 heran. Ein Unentschieden in der letzten Partie in Belgien am 1. Dezember reicht mit Sicherheit für den Gruppensieg. Die direkte Qualifikation ist indes sogar bei einer Niederlage noch möglich. Dann nämlich, wenn die Schweizerinnen immer noch eine der drei besten Gruppenzweiten wären – was durchaus möglich ist.