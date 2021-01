Die Schweiz ist im Riesenslalom eine Macht: Marco Odermatt beendet die Durststrecke

Es ist nicht lange her, da kannten Schüler die Startzeiten von Vreni Schneider und Pirmin Zurbriggen auswendig und waren pünktlich zu Hause, wenn der Fernseher an den Mittagstisch gerollt wurde. Die Athleten eilten von Erfolg zu Erfolg, ein Land hatte das Skifahren für sich gepachtet. Egal in welcher Disziplin die Schweizer im Einsatz standen, es passierte immer etwas Besonderes.

Heute rollt niemand mehr einen Fernseher an den Tisch. Und keine Skifirma ist so zahlungskräftig wie früher. Und Fans sind schon gar nicht vor Ort. Dennoch erlebt der Schweizer Skisport eine nächste Blütezeit. Wie 2008 etwa, als Marc Berthod und Daniel Albrecht in Adelboden einen Doppelsieg feierten. Sie zierten am Tag Titelseiten aller Art. Die «Ski-Zwillinge» kannten auch diejenigen, die nichts vom Skifahren wissen wollten. Nebst Berthod und Albrecht gab es noch die beiden Didiers, Cuche und Défago, die damals noch im Riesenslalom mitmischten. Alle vier standen im zweiten Lauf, alle vier hatten den Speed für das Podest. Das Rennen von 2008 wurde mit den Jahren bedeutungsschwerer. Es war das letzte Mal, als ein Schweizer am Chuenisbärgli auf dem Podest stand. Seit gestern muss sich niemand mehr mit der Durststrecke beschäftigen. Marco Odermatt wurde Dritter. Auch er hat eine formstarke Equipe um sich. Fünf Schweizer standen im zweiten Lauf, drei von ihnen schafften es unter die ersten sechs. Nebst Odermatt noch Justin Murisier (5.) und Loïc Meillard (6.). Daniele Sette (24.) fuhr noch in die Punkte. Semyel Bissig schied im zweiten Lauf aus, Gino Caviezel im ersten. Die beiden wurden unter Wert geschlagen. Caviezel ist an guten Tagen auch ein Mann fürs Podest. Eingeschlafen im zweiten Lauf Immer wieder wird in diesen Tagen die Geschichte erzählt, wie Odermatt als 4-Jähriger als Zuschauer in Adelboden gewesen sei, weil sein Vater mit dem Militär als Pistenarbeiter im Einsatz stand. Den zweiten Lauf habe der Kleine damals verschlafen. Seit der frühen Kindheit war das Chuenisbärgli ein Sehnsuchtsort für ihn. Seine Karriere startete er nicht wie so viele mit dem Ziel, eines Tages Olympiasieger und Weltmeister zu werden. Nein, er wollte irgendwann einmal in Adelboden gewinnen.