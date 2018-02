Mit 36 Jahren und 195 Tagen ist er die älteste Nummer 1 der Welt. Ein Rekord, den bisher Andre Agassi mit 33 Jahren und 131 Tagen innehatte. Für Federer beginnt am Montag die 303. Woche an der Spitze. Letztmals führte Federer am 4. November 2012 die Weltrangliste an. Was seither geschah.

2013: Wimbledon-Nackenschlag, chronische Rückenbeschwerden

Federer gelingt nur ein Turniersieg, im Juli in Halle. In Wimbledon scheitert er als Titelverteidiger aber in der zweiten Runde am Ukrainer Sergei Stachowski, der Nummer 116 der Welt. Seine Reaktion ist heftig. Mitten in der Saison wechselt Federer auf ein Racket mit einer um neun Prozent grösseren Schlägerfläche.

«Wichtig ist, dass man nach einem Rückschlag gleich wieder aufsteht und einen Plan hat. Ein Schlägerwechsel ist eine der grössten Veränderungen, die man vornehmen kann. Aber ich fand, es sei der richtige Moment.» Gleichzeitig trennt sich Federer von Trainer Paul Annacone. Doch Federers Problem ist ein anderes: Er leidet unter chronischen Rückenbeschwerden. Das Jahr beendet er als Weltnummer 7, so schlecht wie seit 2001 nicht mehr.

2014: Mit Jugendidol Stefan Edberg zurück in der Weltspitze

Ende 2013 greift Federer zum Telefon und ruft sein Jugendidol Stefan Edberg an. Nach einer Trainingswoche in Dubai ist die Traumpaarung perfekt: Der Schwede wird sein neuer Trainer. «Ich freue mich darauf, von ihm zu lernen.» Es wird eine Erfolgsgeschichte.

Federer gewinnt fünf Turniere, erreicht in Wimbledon den Final, gewinnt am Ende des Jahres den Davis Cup und hat bis vor dem letzten Turnier, den World Tour Finals in London, eine Chance, Novak Djokovic an der Spitze der Weltrangliste zu verdrängen. Zwar erreicht er den Final, kann diesen aber wegen Rückenproblemen nicht bestreiten. Er beendet das Jahr als Weltnummer 2.

2015: Nur ein Wimpernschlag hinter Novak Djokovic

Unter Edberg setzt Federer die Evolution zum offensivsten Spieler seiner Zeit fort. Er erreicht elf Finals und gewinnt sechs davon, zwei Mal bezwingt er Novak Djokovic, der aber in allen fünf verlorenen Finals sein Bezwinger ist – unter anderem in Wimbledon und bei den US Open.