Um die letzten Wochen der Basler Fussballwelt zu erklären, muss man das grosse Bild bemühen. Über all die Jahre wurde sogar manchen Protagonisten das gleichgültige Gewinnen zu uninteressant. Einfach nur siegen und dabei die Emotionen vergessen? Nein, das kann es nicht sein. Die Unendlichkeit des Moments liegt in diesem Fall nur in der Langeweile. Diese Unendlichkeit galt es zu durchbrechen.

Rückkehr Strellers

Vielleicht hat das niemand mehr gespürt als Marco Streller. Er weiss haargenau, wie die Basler Fussball-Seele tickt. Die Aufregung liegt in der weiten Welt und nicht nur vor dem eigenen Haus. In der Meisterschaft überdominant, europäisch aber überfordert? Nein, das soll nicht sein. Also kehrte Streller als Sportchef auf die grosse Bühne zurück und heckte mit dem Präsidenten Bernhard Burgener ein neues Konzept aus. Mehr Spektakel! Mehr Basler Identität.

Mehr Jugend. Für all das weniger Geld ausgeben – und trotzdem gleichermassen Erfolg haben.

Je mehr die neue Führung von Veränderung sprach, desto eher musste man meinen, die Vorgänger hätten fast alles falsch gemacht. Was natürlich absurd ist. Acht Meistertitel in Serie sind das eine. Das gute Themen-Management im Alltag das andere. Bernhard Heusler und Georg Heitz haben schier unerreichbare Massstäbe gesetzt.

Neues FCB-Gebilde

Prompt entstand ein faszinierendes, neues FCB-Gebilde, das von Tag zu Tag tiefer in den Schlamm rutschte. Aus den designierten Erfolgs-Evolutionären Burgener, Streller und Wicky wurde ein Krisen-Trio. Streller existierte gefühlt nur noch mit dem Feuerwehrschlauch (Geplatzter Transfer Ajeti. Rücktritt Delgado. Niederlagen auf dem Platz). Burgener will eigentlich am liebsten nie etwas sagen, merkt dann, dass er doch muss und gibt darum die plötzliche Einsatzpolizei («Einige Spieler geben nicht alles»). Derweil ahnt Wicky, dass die Spieler, die er zu Verfügung hat, mit seinen Ideen nicht ganz mithalten können.