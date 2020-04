Die Parasportlerin Celine Van Till gehört zur Corona-Risikogruppe, trotzdem sagt sie: «Ich habe schon viel Schlimmeres erlebt»

Das Datum Anfang März war im Kalender dick angestrichen, und Dubai sollte der Ort werden, an dem Celine Van Till den Quotenplatz für die Paralympischen Spiele sichert. Doch am Abend vor der Abreise wurden die Wettkämpfe abgesagt, der Bundesrat erklärte wegen der Coronakrise die ausserordentliche Lage, die Flüge wurden gestrichen. Eine Enttäuschung, aber keine Überraschung, sagt die Genferin. Weil sie Asthmatikerin ist, gehört sie zur Risikogruppe und trainiert schon seit Wochen praktisch nur noch in ihrer Wohnung, auf einem Spinningvelo und an einem Kraftgerät, das ihr der Nationaltrainer von Swiss Paralympic zur Verfügung stellt.



Auf soziale Kontakte verzichtet Van Till fast gänzlich, hält über Telefon und Internet Kontakt mit Familie und Freunden. Nur selten verlässt sie ihre Wohnung, für Einkäufe und Trainings auf einer Tartanbahn, die sie in ihrer Nachbarschaft entdeckt hat. «Es ist keine Bahn, sondern nur eine 100-Meter-Strecke», sagt Van Till. Völlig verwuchert sei diese und normalerweise für Trainings ungeeignet. Aber in Zeiten wie diesen nimmt man, was man bekommt. Ein Leitspruch, der Van Till schon lange begleitet. Seit sie 1998 vom Pferd stürzte, lebt die 28-Jährige mit eingeschränktem Sehvermögen und Gleichgewichts- und Koordinationseinschränkungen.



Training zur Erhaltung der Mobilität