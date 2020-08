Die neuen Mächte im Schweizer Eishockey verunmöglichen eine reguläre Meisterschaft

Wir können aufatmen. Es gibt eine Eishockeymeisterschaft. Die Klubgeneräle sind in der Not zusammengerückt und haben einstimmig den Saisonstart auf den 1. Oktober festgelegt. Sie haben sich auch auf Regeln geeinigt, die in allen Stadien gelten: eine generelle Maskenpflicht, Sitzplatzpflicht, Registrierungspflicht, keine Gästefans und eine Testpflicht drei Tage vor dem ersten Meisterschafts- oder Cupspiel für alle Spieler und Staffmitglieder. Und darüber hinaus müssen die Klubs dafür sorgen, dass es auf dem Stadiongelände nicht zu Personenansammlungen kommt, und vor dem Stadioneinlass wird eine Fiebermessung empfohlen. Limite: kein Stadionzutritt ab 37,6 Grad Temperatur. Die Meisterschaft mit 50 Runden plus Playoffs beginnt am 1. Oktober. Die erste Cuprunde wird am 5. und 6. Oktober gespielt.