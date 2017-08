Der junge Mann rückt mit einem Lächeln ein. Er hat auch allen Grund dazu. Schliesslich ist Denis Zakaria bei Mönchengladbach ein toller Start geglückt. In seinem ersten Spiel in der Bundesliga überhaupt überzeugte Zakaria mit einer Passquote von 100 Prozent. In seinem zweiten gelang ihm bereits der erste Treffer. Viel besser hätte es nicht laufen können. Er sagt: «Ein bisschen überwältigt bin ich schon. Ich hätte nicht gedacht, dass es so schnell geht, bis einige Leute positiv über mich reden.»