Anbieter wie Fieldwiz oder Catapult Playertek bieten einen Satz von GPS-Geräten, die normalerweise in BH-ähnlichen Oberteilen getragen werden, für einige tausend Franken für ein ganzes Kader an. «Aus Kostengründen haben einige Amateurvereine nur vier oder fünf Geräte. Die Spieler wechseln dann untereinander ab», weiss Kohler. Auch dies könne wichtige Erkenntnisse geben. «Wenn man Spieler mit ähnlicher Position misst, kann man wichtige Daten herauslesen. Es macht aber wenig Sinn, die Laufleistung eines Innenverteidigers und eines Flügelspielers miteinander zu vergleichen.»

Bessere Trainingsplanung dank Daten

Die GPS-Systeme helfen nicht nur in den Spielen selber, sondern auch in den Trainings, sagt Kohler. «Wenn ich ein Training plane, in dem ich Flügelläufe trainieren möchte, kann ich schneller beurteilen, welche Spieler diese Belastung durchstehen und welche bald einmal nicht mehr dasselbe Tempo gehen können.» Zudem könne man in der Saisonvorbereitung die körperlichen Fortschritte der Spieler feststellen.

Dank der so genannten «Heatmap», einer Karte, die aufzeigt, wo sich der Spieler auf dem Feld befand, können auch taktische Korrekturen angebracht werden. «Wenn der Trainer feststellt, dass die Stürmer zu selten den Weg in den Strafraum suchen, kann er das objektiv aufzeigen. Subjektivem Empfinden des Trainers glauben die Spieler oft weniger als objektiven Daten.»

Bei den Profis werden weit mehr als nur die GPS-Daten gemessen, auch der Puls wird stets überwacht. Darauf verzichten Amateure aus Kostengründen jeweils. Mit der Pulsmessung kann man jedoch nicht nur die Belastung selber, sondern auch die Regenerationsphase kontrollieren. So kann man feststellen, ob sich der Spieler vollständig erholen kann, um im Ernstkampf das volle Leistungspotenzial abrufen zu können.

So weit wird es bei mir aber hoffentlich nicht kommen. Spannend zu sehen, welche Leistungen ich im Spiel erbringe, ist es aber allemal.