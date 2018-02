Es rockt in Genf. Neben dem Eis geht es um Macht und das finanzielle Überleben. Auf dem Eis um die Playoff-Qualifikation, die eigentlich im Selbstverständnis des Klubs kein Problem sein sollte. Und so ist es zu einer der schönsten Theater-Szenen gekommen, die uns das Hockey in den letzten Jahren auf der grossen NLA-Bühne geboten hat.

Dienstag, 30. Januar im Jahre des Herrn 2018. Die zwei Klubs, die den 8. und letzten Playoff-Platz unter sich ausmachen, vermelden in den Abendstunden fast zeitgleich interessante Neuigkeiten zu ihren Trainern.

Langnau verlängert offiziell mit Heinz Ehlers um ein Jahr. In Tat und Wahrheit sind es sogar zwei (ein Jahr plus Option). Servette spricht offiziell Craig Woodcroft das Vertrauen aus und kündigt den Gang vor den Presserat an.

Presserat und Hockey? Ja, so ist es. Der Presserat ist kein Hockey-Gremium. Sondern eine 21-köpfige aussergerichtliche Selbstregulierungs-Instanz der helvetischen Medien. Sie untersucht anhand von rund 40 Richtlinien, ob der «Journalistenkodex» verletzt worden ist.