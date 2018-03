Alle Tore für die Oranje fielen in der ersten Hälfte. Memphis Depay brachte die Niederländer bereits in der 11. Minute in Führung. Nach einer guten halben Stunde doppelte Ryan Babel per Kopf nach. Wenige Sekunden vor der Pause erzielte der neue Captain Virgil van Dijk, der im Winter für rund 100 Millionen Franken zu Liverpool gewechselt hatte, sein erstes Länderspieltor.