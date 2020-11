Die Handball-Nati in der Coronafalle: Die Reise zum EM-Qualifikationsspiel in Dänemark wurde kurzfristig annulliert

«Eigentlich müssten wir jetzt in der Luft sein. Aber wir sind immer noch in Schaffhausen», meldet Marco Ellenberger, Pressechef des Schweizer Handballverbands am Dienstagmittag.

Das Auftaktspiel in der EM-Qualifikation in Dänemark hing schon vor Tagen in der Schwebe. Als die Nordeuropäer am Freitag unerwartet die Einreisebestimmungen verschärften, drohte den Schweizern der Verzicht auf Starspieler Andy Schmid, sowie die Bundesliga-Legionäre Lenny Rubin und Lucas Meister. Denn plötzlich verlangten die Dänen nicht wie vereinbart einen negativen Corona-Schnelltest. Nein, sie bestanden auf einem PCR-Test.

Das Problem dabei: Schmid, Rubin und Meister stiessen erst am Montag zum Team. Die Zeit bis zum Abflug am Dienstag hätte kaum gereicht, um die Resultate des PCR-Tests vorlegen zu können. Also intervenierte der Handballverband per Mail. Der Tenor : Entweder wir dürfen mit allen Bundesliga-Söldnern einreisen, oder wir kommen gar nicht. Stunden später geben die Dänen grünes Licht. Schnelltests werden wieder akzeptiert.

Trotz der Lösung dieses Falls sind die Schweizer Handballer mit weiteren Unannehmlichkeiten konfrontiert. Stammtorhüter Nikola Portner (Chambéry) und Kreisläufer Alen Milosevic (Leipzig) mussten kurzfristig in Quarantäne. Und weil Abwehrchef Samuel Röthlisberger am Samstag mit Stuttgart gegen Leipzig spielte, stand auch hinter seinem Nati-Einsatz lange Zeit ein Fragezeichen. Trotzdem gab sich Nationaltrainer Michael Suter am Montag noch zuversichtlich: «Wir haben Grosses vor.»

Dieses Vorhaben muss Suter kurzfristig zurückstellen. Jedenfalls sind am Mittwoch keine Grosstaten möglich. Statt sich nach Aarhus aufzumachen, sitzen die Schweizer Handballer in ihrer Blase in Schaffhausen fest. Dabei hat der Verband für ein taugliches Schutzkonzept kaum Kosten und Aufwand gescheut, Stichwort: Charter- statt Linienflug.