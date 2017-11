Hier eine Umarmung, da ein freudiges Hallo. Die Stimmung ist gut. Etwas Gelassenheit kann bestimmt nicht schaden vor dieser WM-Barrage, die ziemlich nervenaufreibend werden könnte.

Am Nachmittag spricht Trainer Vladimir Petkovic zur Lage der Fussball-Nation. Zuerst einmal begrüsst er jeden der 26 Journalisten und Fotografen per Händedruck. Danach präsentiert er sich während 30 Minuten von seiner besten Seite. Unaufgeregt, zuversichtlich und fokussiert auf die kommende Aufgabe.

Die Lehren aus Portugal

Direkt im Anschluss an die Auslosung war das noch anders. Da hinterliess Petkovic einen rätselhaften Eindruck. Und zeigte unmissverständlich seinen Ärger über die kritischen Töne nach der Niederlage in Portugal. Sie sind ihm ziemlich in den falschen Hals geraten. Dabei hätte er einfach vorleben können, was er selbst im Anschluss an das Spiel sagte: «Die Lehren aus der Niederlage ziehen – und weiter gehts.»

Wenn ihn etwas gestört hat, dann vor allem dies: «Dass wir nicht agiert haben.» Eines ist Petkovic aber wichtig: «Wir brauchen uns für diese Leistung nicht zu schämen. Unser Gegner war der Europameister, nicht irgendwer. Wir haben 27 Punkte geholt, am drittmeisten in ganz Europa.»

Und darum ist Petkovic auch überzeugt, dass sein Team in der Barrage eine gewisse Selbstsicherheit zeigen wird. «Wir treten die Aufgabe Nordirland mit Respekt an – aber ohne Angst. Ich möchte wieder jene Schweiz sehen, die ich in letzter Zeit kennen gelernt habe.» Jene Schweiz eben, die vor der Portugal-Pleite zehnmal in Serie gewonnen hat und dabei auch gute Haltungsnoten bewies.

Die Forderung an die Spieler

Doch nun ist die Ausgangslage anders. Es warten die wichtigsten beiden Spiele seit der EM 2016 auf die Schweiz. Und die Frage ist: Wie robust ist diese Mannschaft? Kann sie die Widerstände überwinden? Petkovic ist überzeugt davon. Er sagt: «Alles, was war, gilt jetzt nicht mehr. Wir haben alles auf null gestellt, ziehen aus dem Negativ-Erlebnis von Portugal etwas Positives. Und dann sind wir bereit für das Wesentliche.»

Das Wesentliche bedeutet: Es sind Spieler gefordert, die mit Hingabe agieren. «Wir müssen den Nordiren mit denselben Mitteln antworten, die sie verwenden. Wir wollen den Kampf annehmen, in keinem Zweikampf das Bein zurückziehen. Und dann unsere technischen Qualitäten ausspielen.»