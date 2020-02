Die Football-Liga XFL: Ein Tummelfeld für Milliardäre – und was Donald Trump damit zu tun hat

Doch alle bisherigen Versuche sind krachend gescheitert. Das galt in den 1970er-Jahren für die World Football League (WFL). Es galt für die United States Football League (USFL), die zwischen 1982 und 1986 163 Millionen Dollar verlor, ehe sie eingestellt wurde. Zu den Teambesitzern gehörte der heutige US-Präsident Donald Trump, der 1984 die New Jersey Generals kaufte.

Seit einer Woche versucht McMahon den Konsumenten ­etwas anderes zu verkaufen: American Football, jenen Sport, den die US-Amerikaner mehr lieben als jeden anderen. Die Saison in der ­milliardenschweren National Football League (NFL) dauert von September bis Februar, sie ist so kurz, dass es eigentlich Raum für eine andere Profiliga gäbe, für eine Art ­Pausenfüller. Zumal anders als im Basketball, Eishockey und Baseball keine Farmteamligen existieren.

Cheerleader wurden ermutigt, Beziehungen mit Spielern einzugehen

Und dann war da 2001 die XFL, eines der bizarrsten Experimente in der jüngeren amerikanischen Sportgeschichte. Unter der Schirmherrschaft McMahons verkaufte die Liga jene zwei ­Ingredienzien, die in Amerika immer ziehen: Sex und Gewalt. Die Regeln sahen kaum Be­strafungen für brutale Tacklings vor. Und die schamlose Un­appetitlichkeit der Organisatoren ging so weit, dass den Spielprogramme nicht nur die Football-Profis, deren Gewicht, Alter und Rückennummer zu ent­nehmen war. Sondern auch die Tattoos und Piercings der Cheerleader. In deren Um­kleidekabinen gab es Kameras, welche die Tänzerinnen beim Duschen filmten. Die Cheer­leader wurden zudem dazu ermutigt, amouröse Beziehungen mit Spielern einzugehen. In der National Football League ist das tabu.