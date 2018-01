Am 23. April 2018 steigt bei der Night of the Jumps in München der Auftakt in die Freestyle MX European Championship. In der Olympiahalle werden die ersten Punkte der Europameisterschaft vergeben. Das Finale der Freestyle MX European Championship steigt am 5. Mai 2018 im Rahmen der Night of the Jumps in Mannheim (SAP Arena).

Die Rückrunde der Freestyle MX World Championship beginnt nach der Sommerpause am 6. Oktober 2017 in Köln. In der Lanxess Arena steigt der fünfte WM-Contest der Saison.