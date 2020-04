Die erste Eishockey-Sportchefin der Welt: Florence Schelling über ihre ersten Tage beim SC Bern

Florence Schelling, 31, ist Sportchefin beim SC Bern, trägt Olympia-Bronze und schaut in der Freizeit gerne Tennis oder Skirennen. Sie schreibt im Wechsel mit Steffi Buchli, Sarah Akanji und Céline Feller jeden Samstag über verschiedene Themen aus der Welt des Sports.

Schelling war langjährige Torhüterin der Schweizer Eishockeynationalmannschaft. Höhepunkt war der Gewinn der Bronze-Medaille an den Olympischen Spielen 2014 in Sotschi. Die Karriere gestartet hat sie in der Organisation der ZSC Lions. Später spielte sie an der "Northeastern University" in Boston. Danach bei den Männern des EHC Bülach (1. Liga). Ehe sie nach Schweden wechselte zu Linköping, wo sie 2018 die Karriere beendete. Zuletzt war sie Nationaltrainerin der U18-Frauen-Nati und Eishockey-Expertin bei SRF.

Sie wohnt in Bern und Oberengstringen ZH.