Nehmen Sie eigentlich jeden Anruf auf Ihrem Handy entgegen?

Ruedi Zbinden: Ja, auch wenn ich die Nummer nicht kenne. Nur wenn ein Anruf unterdrückt ist oder wenn ich gerade in einer Sitzung bin, nehme ich nicht ab. Einmal habe ich sogar die Anrufe gezählt. In den letzten Wochen waren es schon so zwischen 50 und 100. Dazu kommen unzählige SMS, Whats-App-Nachrichten und E-Mails über Spieler. Eine Riesenmenge.

Wie oft legen Sie schnell wieder auf und sagen: «Nein Danke»?

Ich höre mir alles an. Viele Spieler kenne ich bereits. Da kann ich oft direkt sagen, dass das nicht unserer Vorstellung entspricht. Bei unbekannten Spielern nehme ich die Informationen auf, schaue mir den Spieler später kurz im Video an und melde mich dann zurück.

Was war das kurioseste Angebot, dass Sie in den letzten Wochen bekommen haben?

Kuriose Angebote gab es eigentlich nicht. Aber es gibt immer wieder Spieler, die angeblich günstig zu haben sind. Wenn man dann nach dem Lohn fragt, kann ich nur sagen: Ja gut, Danke für den Anruf. (lacht.) Die haben manchmal Vorstellungen, die bei uns in der Schweiz gar nicht machbar sind. Zumeist sind das auch oft ältere Spieler. Eigentlich wollen wir lieber auf jüngere Spieler mit Potenzial setzen.