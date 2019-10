„Die Auswärtsbilanz mit nur einem Zähler aus vier Spielen und fünfzehn Gegentoren ist ein Horror“, sagt Kuhn. „Die Viererabwehrkette war bei den Niederlagen in Chiasso, Lausanne und Vaduz nicht auf der Höhe und glich teilweise einem Hühnerhaufen. Deshalb ist es keine Überraschung, dass der FCA momentan die Schiessbude der Challenge League ist.“

Bleibt die Hoffnung, dass der FC Aarau im Auswärtsspiel am Samstag in Kriens (Anpfiff: 18.30 Uhr) den Turnaround schaffen wird. Im Heimspiel gegen die Zentralschweizer siegte die Mannschaft von Trainer Patrick Rahmen gleich mit 4:1. Ein gutes Omen für das zweite Aufeinandertreffen in Kriens?