Zwar entspricht die Original-Strecke nun nicht ganz exakt dem ersten Modell, das Pfäffli und Vetsch nachbauten, trotzdem ist man im Schweizer Team überzeugt, dass diese die Baumeister für den Erfolg sind.

Pfäffli sagt: «Wir sind von Anfang an davon ausgegangen, dass es Abweichungen geben wird. Doch das schmälert unseren Vorteil nicht.» Enrico Vetsch pflichtet ihm bei: «Wir Schweizer haben im Bereich der Vorbereitung viel mehr getan als alle anderen Nationen.»

Überhaupt hat sich die Skicross-Equipe akribisch auf den Wettkampf vorbereitet. Nach einigen Trainingstagen in Südkorea und der Teilnahme an der Eröffnungsfeier ist das ganze Team (die Frauen starten am Freitag) nach Japan geflogen, um Abstand zu gewinnen. «Wir haben im konditionellen Bereich gearbeitet, aber vor allem unsere Köpfe am Strand beim Kitesurfen und Schnorcheln freibekommen», sagt Bischofberger.