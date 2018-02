Tom Brady macht weiter

Ein langer Pass von Tom Brady in den letzten Sekunden des 52. Super Bowls fand seinen Empfänger nicht mehr – das Spiel war verloren für die Patriots. «Die Eagles haben besser gespielt, sie haben den Sieg verdient. Und deshalb sind wir nicht die Champs», sagte Brady. «Wir waren defensiv nicht gut genug», gestand Patriots-Trainer Bill Belichick. «Das reicht einfach nicht gegen ein Team wie die Eagles.»

Brady und Belichick hatten in den vergangenen Jahren die Erfolgsära der New England Patriots geprägt. Offen ist nun, wie es mit ihnen weitergeht. Belichick soll zuletzt an einen Wechsel gedacht haben. Brady wird im Alter von 40 Jahren immer wieder nach einem Rücktritt gefragt.

Schon vor dem Super Bowl hatte er jedoch angedeutet, dass er auf jeden Fall in eine 19. Saison gehen will. Danach sagte er: «Ich sehe keinen Grund, warum ich nicht weitermachen sollte.»