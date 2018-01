In einem Facebook-Post, zeigt sich der ehemalige Ski-Rennfahrer Didier Cuche von seiner lustige Seite. Verkleidet mit Bart und langen Haaren, begibt er sich als Ski-Anfänger in eine Skischule. Es scheint, als bliebe Chuche unbemerkt, bis er zeigt was er wirklich kann. Zum Schluss packt er noch sein Markenzeichen aus: den Didier Cuche Flip. Spätestens dann, sollte jedem vor Ort klar gewesen sein, dass er kein Anfänger ist.