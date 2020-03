Der verschobene Fussball-Feiertag

Jeder hat sie. Diese Feiertage, die er besonders zelebriert. Weihnachten, Ostern, Thanksgiving. Von mir aus auch der Valentinstag. Nun, mir sind alle eben genannten Tage so ziemlich egal. In meiner Familie gibt es einen anderen Feiertag, der bedeutend ist. Er kommt nur alle zwei Jahre, nicht an einem fixen Datum und viele werden jetzt den Mahnfinger heben und sagen: Das ist kein offizieller Feiertag.

Ja, Panini. Nicht diese leckeren Brötchen von der italienischen Bäckerei um die Ecke. Nein, Panini-Sticker. Abzieh-Bildchen. Sammel-Karten. Fussball-Kleber. Diese kleinen Dinger also, die im Vorfeld einer EM und einer WM jeweils verkauft und gesammelt werden wie blöd und Kinder ihre Eltern in den Wahnsinn treiben lässt. Und möglicherweise auch an finanzielle Grenzen.

Wer ein ganzes Album voll kriegen will, der muss ganz schön viel investieren. Eine Tüte kostet einen Franken, das Album kriegt man meist gratis dazu. Jenes zur WM 2018 umfasste 682 Bildchen. Damals wurde ausgerechnet: wer ohne zu tauschen das Heft voll kriegen will, benötigt 4832 Sticker, also 967 Panini-Tüten. Preis: Zirka 900 Franken. Aber was im Fussball ist schon erschwinglich

Mir aber ist sie es wert. Diese Sammelei, sie ist etwas, die mich, seit ich denken kann, begleitet. Mein Bruder hatte sein erstes Heft an der EM 1996. Da war ich noch zu klein. Ab und zu durfte ich ein Bildchen einkleben - und wehe, es war schief. Das musste ich mir dann ewig anhören. Als ich alt genug war, bekam auch ich ein eigenes Heft. Dann tauschten wir. Immer. Überall.

Auf dem Pausenhof, dem Gemeinde-Fussballplatz, beim Nach-Hause-laufen. Es gab kein Ende, bis das Album zumindest annähernd voll war. Und dann: Die richtige Ecke suchen, um die Rückseite abzuziehen, konzentrieren, einkleben. Perfekt!