Am Ursprung steht ein Nationenwechsel. Aufgewachsen in den Hügeln um die slowenische Hauptstadt Ljubljana wandert er 2008 als 18-Jähriger nach Hertfordshire nördlich von London aus. Weil ihm in Slowenien die Unterstützung und geeignete Trainingspartner fehlen. Grossbritannien wird seine neue Heimat. Einsätze im Davis Cup sein grosser Traum – und später zum Albtraum.

Er kauft ein Haus, trainiert im Gosling Tenniscenter und bewirbt sich um den britischen Pass, der ihm 2015 übergeben wird. Fortan spielt Bedene für seine Wahlheimat und wird zum Kandidaten für das Davis-Cup-Team, dem neben Andy Murray zu diesem Zeitpunkt valable Alternativen fehlen. Captain Leon Smith möchte Bedene aufbieten, doch der Tennisweltverband ITF macht ihm einen Strich durch die Rechnung. Denn 2015 führt die ITF eine neue Regelung ein. Sie besagt, dass Spieler in ihrer Karriere bei Olympischen Spielen und im Davis Cup nur eine Nation repräsentieren dürfen.

Dead Rubbers

Bedene steht im Teamwettbewerb drei Mal für Slowenien im Einsatz, das letzte Mal 2012. In allen Fällen sind die Spiele so genannte „Dead Rubbers“, Spiele also, die für den Ausgang der Begegnung keinerlei Bedeutung mehr haben. Besonders bitter: Bedene hat es verpasst, vor der Einführung der neuen Regelung eine Ausnahmeregelung zu beantragen. Unwissenheit, sagt Bedene; Unvermögen der Tennisweltverband – und stellte sich fortan quer. Mit Hilfe des britischen Verbands versuchte Bedene während zwei Jahren auf juristischem Weg, die Starterlaubnis zu erwirken. Vergeblich.