Doch seit seinem Rekordlauf von 10,11 im deutschen Weinheim sind beinahe zwei Monate vergangen. Der Ankündigung, an der Traummarke von 10 Sekunden zu schnuppern, hat Wilson bisher keinen Nachdruck verliehen. Muss man sich für die WM in London sorgen? «Nein», sagt Wilson und lacht. «Mein ganzes Training ist auf die WM ausgerichtet. Dort will und werde ich meine schnellsten Zeiten laufen.» Für den Feinschliff reiste sein jamaikanischer Trainer Lloyd Cowan extra von London nach Basel und arbeitete diese Woche nochmals intensiv mit Alex Wilson.

Der Athlet selbst setzte sich zwar vor den nationalen Titelkämpfen noch zum Ziel, im Letzigrund seinen eigenen SM-Rekord von 11,18 zu knacken. Doch angesichts der Bedingungen lief er auf der schnellen Zürcher Bahn bewusst dosiert. «Ich wollte kein Risiko eingehen, denn ich war in der Vergangenheit sehr verletzungsanfällig. 30 Meter vor dem Ziel habe ich Tempo rausgenommen», sagte Wilson.

Am Samstag will der in Jamaika geborene Schweizer Meister den Turbo doch noch aus der Garage holen. «Über 200 Meter brauche ich noch eine wirklich schnelle Zeit.» Auch hier peilt er einen neuen Meisterschaftsrekord an. Allerdings muss sich Alex Wilson auch hüten, nicht wieder in jene Rolle zurückzukehren, die er früher inne hatte – jene des Ankündigungsweltmeisters. Diese Sprinterkrankheit hat er zuletzt der Konkurrenz überlassen. Die Wahrheit liegt so oder so erst in London auf der Bahn.