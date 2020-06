Der Schweizer Sport entdeckt die Frauen

Wo stehen Frauen im Spitzensport im Jahr 2020? Nimmt man die Olympischen Spiele zur Hand, stimmt die Rechnung. Das IOC meldet für Tokio nahezu Gleichstellung der Geschlechter. Die Anzahl Sportlerinnen und Sportler ist praktisch identisch, zu gewinnen gibt es für beide gleich viele Medaillen.

Der Blick hinter die Hauptprotagonisten des Sports indes offenbart nach wie vor eklatante Mängel. Die Mehrzahl von Athletinnen wird von Männern trainiert, die meisten Sportverbände werden von älteren Männern geführt und selbst die oft innovative Sportwissenschaft muss eingestehen, dass lediglich vier Prozent aller Studien frauenspezifische Themen beleuchten.

Bundesrätin Viola Amherd hat sich die Frauenförderung im Sport auf die Fahne geschrieben und vor einigen Monaten ist auch Swiss Olympic in dieser Hinsicht erwacht. Seit November 2019 nimmt sich eine Arbeitsgruppe Frauenthemen im Spitzensport an. Geleitet wird die Gruppe von Marathonläuferin Maja Neuenschwander. Auch sie ist der Meinung, dass ein solches Projekt auf sich warten liess. «Es widerspiegelt die gesellschaftliche Situation. Die Schweiz ist in dieser Frage nicht gerade progressiv. Deshalb ist es wichtig, dass die Frauen im Sport nun erwachen.»

Von Verhütung bis zum zyklusgesteuerten Training

Als bisheriger Höhepunkt fand in Bern eine Fachtagung «Frau und Spitzensport» statt – wegen Corona auf digitalem Weg. Der Anlass richtete sich an Personen im Umfeld von Athletinnen. Rund drei Viertel der 250 Teilnehmenden waren Frauen. Sie erfuhren in einer Podiumsdiskussion, in verschiedenen Referaten und in Expertentalks Neues zu Themen wie sinnvollem Training während der Schwangerschaft, das Potenzial von zyklusgesteuertem Training, geeigneten Verhütungsmethoden für Spitzensportlerinnen, Kommunikationskultur im Umgang mit Frauen oder die Gefahren des relativen Energiemangel-Syndroms (RED-S).

Das Publikum realisierte aber auch, wie viel Wissen noch immer fehlt. Dass sich Athletinnen «oft ein wenig verloren fühlten» (Triathletin Nicola Spirig), dass sie «ausschliesslich männliche Trainer hatten» (Schwimmerin Martina van Berkel), dass «das eigene Gefühl vielfach etwas anderes sagte als die Trainingslehre» (Maja Neuenschwander) oder man Frauen zuerst trainiert hat, «als wären sie kleine Männer» (Kambundji-Trainer Adrian Rothenbühler). Den Graben zwischen Ist-Zustand und Bedürfnissen unterstrich Wissenschaftlerin Emma Ross in ihren Ausführungen. 88 Prozent der Spitzensportlerinnen sagten in einer Umfrage, dass der Menstruationszyklus ihre Leistung beeinflusst. 82 Prozent hatten zu diesem Thema nie eine Schulung.

Für Maja Neuenschwander war die Tagung nur ein erster Schritt. Eine Umfrage unter Sportlerinnen soll weitere Bedürfnisse aufzeigen. Eine Podcast-Serie sowie die Blogstory mit Skifahrerin Michelle Gisin richtet sich an Athletinnen. Auch Module in der Trainerbildung werden mit frauenspezifischen Kapiteln ergänzt. Es besteht Nachholbedarf. Schliesslich sind Frauen und Mütter im Spitzensport mehr als eine populäre Modeerscheinung.