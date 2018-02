Wie ein Schwarm Heuschrecken sind sie plötzlich aufgetaucht. Die grossen Zeitungen, Radios und TV-Stationen der USA haben ihre Reporterinnen und Reporter zur Olympia-Abfahrt der Frauen entsandt. Dabei ist der Skisport in grossen Teilen des Landes maximal eine Randnotiz. Normalerweise.

Lindsey Vonn ist längst mehr – nicht nur in olympischen Zeiten. Die 33-jährige Frau aus Minnesota hat in den vergangenen Jahren intensiv an ihrer Bekanntheit gearbeitet.

81 Weltcupsiege und damit nur 5 weniger als Rekordhalter Ingemar Stenmark haben Vonn bei diesem Streben nach Ruhm in der Heimat nicht geholfen. Vier Siege im Gesamtweltcup, sieben WM-Medaillen und vieles mehr ebenso wenig. Olympia-Gold in der Abfahrt 2010 immerhin ein bisschen. Olympische Heldentaten zählen in den USA selbst in Randsportarten ein klein wenig.

Aber landesweite Bekanntheit errang Vonn erst durch eine Beziehung zu Golf-Superstar Tiger Woods. Die beiden haben sich zwar längst getrennt, trotzdem ist sie seither ein gern gesehener Gast in Talkshows. In einer dieser Sendungen hatte sie US-Präsident Donald Trump kritisiert. Vonn erklärte, dass sie eine Einladung ins Weisse Haus selbst dann ablehnen würde, sollte sie in Südkorea Olympiagold gewinnen. Weil die Leute dort aktuell keinen guten Job machen würden.

Dem Shitstorm getrotzt