Der NBA-Final zwischen den LA Lakers und den Miami Heat  ist eine emotionale Reise für den Starspieler der Heat, LeBron James

Nachdem sich die Los Angeles Lakers zum ersten Mal seit zehn Jahren für den Playoff-Final qualifiziert hatten, würdigte deren Starspieler LeBron James mit emotionalen Worten die im Januar bei einem Flugzeugunglück verstorbene Ikone Kobe Bryant. James sagte: «Jedes Mal, wenn ich das Lakers-Trikot überstreife, denke ich daran, was er geleistet hat. Man denkt an ihn und an das, was er in über 20 Jahren auf und neben dem Feld für diese Franchise be­deutet hat. Was er von seinen Mitspielern und auch von sich selbst erwartet hat. Wir haben in dieser Hinsicht gewisse Gemeinsamkeiten.»

James hat in Los Angeles ein schweres Erbe angetreten, der fünffache Champion Bryant ist allgegenwärtig. Die erste Saison 2018/19 war desillusionierend. James, 35, verpasste erstmals seit 2005 die Playoffs und wirkte plötzlich alt und nicht wie der «Chosen 1», der Auserwählte, wie er sich in seiner Eigenwahrnehmung definiert – so steht es auf seinem Rücken tätowiert.

Er musste sich Fragen gefallen lassen, wie wichtig ihm der Sport noch ist. Wo er doch auch wegen seiner Investments und seiner Ambitionen im Entertainmentbereich aus seiner Heimat Cleveland nach Los Angeles disloziert war. 2021 wird «Space Jam 2» in die Kinos kommen, ein Sequel zum 1990er-Jahre-Klassiker, in dem Michael Jordan die Hauptrolle spielte. Nun übernimmt James diesen Part im neuen Film, der passenderweise mit dem Übernamen «A new legacy» versehen wurde, ein neues Vermächtnis. Genau daran arbeitet James: jenes von Jordan zu übertreffen.