Der mächtigste Spielerberater der Welt sagt dem Weltverband den Kampf an: «Der Fifa-Präsident Gianni Infantino meint, er sei Gott – und ich sage ihm, er ist nicht Gott!»

Zudem will die Fifa alle Geldflüsse an die Berater über ihre Bank laufen lassen, um die Kontrolle zu haben. Also sagt Raiola:

Der Weltverband will den Beteiligungssatz eigens festlegen und auf drei Prozent kürzen. Zumal sich die Zahlungen der Clubs an die Berater allein im Jahr 2019 auf knapp 600 Millionen Euro beliefen – bei insgesamt 18000 Transfers mit einem Transfervolumen von 6,6 Milliarden Euro – Tendenz überall steigend.

Acht bis zehn Prozent am Bruttojahresgehalt eines Akteurs erhalten die Agenten jeweils vom Käuferverein als Honorar, doch die Fifa hat diesen Raum der Transferentschädigungen nun betreten. Einen Raum, den die Berater als ihr Hoheitsgebiet betrachten – der Streit ist vorprogrammiert.

Der Durchbruch gelang mit den internationalen Wechselgeschäften von Dennis Bergkamp und Pavel Nedved, aktuell sind Zlatan Ibrahimovic, Erling Haaland oder Paul Pogba die Hochkaräter in seinem Portfolio. Raiola sagt: «Ich bin Agent aus Passion, ich will das Beste für meine Spieler und gebe tagtäglich alles für sie.»

Raiola ist nicht irgendwer, er ist der Lionel Messi der Berater. Mit 21 Jahren wickelte der in Holland aufgewachsene Sohn eines italienischen Pizzabäckers den ersten Transfer ab, 32 Jahre später ist er heute die grosse Nummer.

Wieder einmal steht die Fifa in der Kritik. Im aktuellen Fall hat sie sich nicht den Unmut der Justiz oder der Fussballfans aufgeladen. Dieses Mal sind die Spieleragenten brüskiert, und als deren Stellvertreter sagt Mino Raiola: «Der Fifa-Präsident Gianni Infantino meint, er sei Gott. Und ich sage ihm, er ist nicht Gott!»

Gewiss sind die schlechten Agenten ein Problem, auch wegen ihnen wollen wir uns von der kriminellen Ecke verabschieden, in welche uns die Fifa stellt. Doch wir können das alles selbst regeln.

Laut Berechnungen der Spielerberater würden die neuen Regularien den Bankrott für 60 Prozent aller Agenturen bedeuten. Also wehren sie sich dagegen, auch weil sie, obwohl Stakeholder, keinerlei Mitspracherecht in diesem Prozess besitzen. Und sie tun dies mit vereinten Kräften, weshalb die Topshots der Szene im Sommer 2019 in der Schweiz den Verein Football Agents Forum (FAF) gründeten.

Berater fühlen sich nicht willkommen

Berater wie Raiola, Jorge Mendes, Jonathan Barnett und die deutsche Rogon-Gruppe, die im Auftrag von Cristiano Ronaldo, Gareth Bale oder Julian Draxler zwischen den Clubs verhandeln und die millionenteuren Transfers einfädeln. Bereits am Kongress in Schanghai im Oktober 2019, als man mit der Fifa zusammensass, war danach der Tenor: «Wir sind hier überhaupt nicht willkommen.»

Die Fifa mit Sitz in Zürich ist nach Schweizer Recht ein Verein, deshalb soll nun hierzulande vorgegangen werden. Um zu prüfen, ob die Eingriffe rechtswidrig sind und um der Causa mehr Gewicht zu verleihen, wurde Raiola am vergangenen Montag in Zürich als Ehrenmitglied der Schweizer Agentenvereinigung SFAA aufgenommen. SFAA-Präsident Christoph Graf sagt: