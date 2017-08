Bolt war öfter in der Praxis von Doktor Müller-Wohlfahrt in München, dem Arzt seines Vertrauens, als auf der Tartanbahn. Die Rückenbeschwerden wegen der angeborenen Wirbelsäulenverkrümmung, die davon ausstrahlenden Probleme in den Beinen und das Alter an und für sich zollen ihren Tribut. Die perfekte Ausgangslage für einen allerletzten Tanz fühlt sich anders an.

Der Nimbus der Unbesiegbarkeit

Doch wir reden hier nicht von einem normalen Sportler, wir reden von Usain Bolt. Wer sollte ihn schlagen? Ist die Konkurrenz nicht bereits besiegt, wenn der schlaksige Zappelphilipp, der seine zumeist bulligen Gegner mit einer Körperlänge von 1,95 m schon optisch um Welten überragt, vor dem Start die bekannten Faxen macht? Diese an Arroganz grenzende Selbstsicherheit, von der man nie genau weiss, ob sie wirklich echt ist oder letztlich doch nur dazu dient, die eigene Nervosität im Zaum zu halten.

Jedenfalls strahlt Bolt den Nimbus der Unbesiegbarkeit auch heute Abend aus. Die Buchmacher gehen von seinem Sieg aus, ebenso seine Landsleute zu Hause auf der rauchgeschwängerten Karibikinsel. Dort, wo Bolts Popularität höchstens noch von Bob Marley übertroffen wird. Doch der König der Reggae-Musik ist längst tot, wogegen Usain Bolt eine lebende Legende ist.

Bolt ist unersetzbar

Zumindest sind sich Bolt und Leichtathletik-Weltpräsident Sebastian Coe in dieser Frage einig. «In meinem ganzen Leben habe ich neben Muhammad Ali noch keinen Sportler erlebt, der die Menschen so in seinen Bann gezogen hat», sagte der smarte Brite, der in den Achtzigerjahren die Zuschauer im Letzigrund mit seinen Weltrekordläufen über die Mittelstrecken selbst in Ekstase versetzt hatte.

Bolt sei für die Leichtathletik unersetzbar, verkündete Coe als einer von Unzähligen der Branche, die sich in diesen Tagen ob des Abschieds des Jahrhundert-Athleten zu einer Würdigung berufen sehen. Zum Superlativ greift auch Alex Wilson, der Schweizer Sprinter mit jamaikanischen Wurzeln. «Er wird für immer in Erinnerung bleiben», sagt Wilson, «er hat die Leichtathletik weltweit ins Schaufensterlicht gebracht.»