Dominique Aegerter (26) gewinnt den GP von San Marino vor Tom Lüthi (30). Ein historischer Triumph. Seit Gründung der Motorrad-WM (1949) haben die Schweizer noch nie in einer Soloklasse einen Doppelsieg gefeiert. Ein Blick in die Geschichte bestätigt, dass eidgenössischen «Asphaltcowboys» in ihrer ruhmreichen Geschichte noch nie so über die Piste gerockt sind wie an diesem Regensonntag in Misano