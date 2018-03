Noch fehlt den Bielern also ein Sieg. Aber im so wichtigen, fünften Vergleich mit den Davosern holten sie sich die erhofften Matchpucks. Entweder am Donnerstag in Davos oder sonst in einem eventuellen, siebten Spiel, vor eigenem Publikum am Samstag, könnte der EHCB die «Mission Halbfinal» vollenden.

Auf dem Weg zu ihren dritten Sieg durften sich die Bieler jedenfalls für die kräftige Mithilfe der Davoser bedanken. Die taten an diesem Abend fast alles, was in ihrer Macht stand, um gefühlte hundert Wege in die Niederlage zu finden. Es ist schon fast eine Kunst, sich derart ungeschickt anzustellen, wie es die Bündner bisweilen taten. Angefangen vom defensiven Chaos rund um Nationalverteidiger Félicien DuBois bei Toni Rajalas 1:0 über Topskorer Anton Rödins Horror-Fehlpass vor Rajalas 2:0 bis hin zu Goalie Gilles Senns «Ei» bei Fabian Lüthis 3:0. Es war für jeden Geschmack etwas dabei.

Sciaronis kopflose Aktion

Und das war noch nicht alles. Kurz vor dem dritten Treffer der Bieler hatten die Davoser vier (!) Minuten in doppelter Unterzahl überstanden, an deren Ursprung Gregory Sciaronis Restausschluss (Cross-Check gegen den Kopf von Mauro Dufner in einem Gerangel vor dem Bieler Tor) gestanden hatte. Immer, wenn die Davoser einen Hauch von Rückenwind gehabt hätten, nahmen sie ihn sich selbst wieder aus den Segeln. Oder auch mal die aufmerksamen Bieler Video-Coaches, die nach dem vermeintlichen Anschlusstreffer des HCD zum 3:2 durch Broc Little eine Offside-Position entdeckt hatten und das Tor mittels Coaches-Challenge erfolgreich annullierten.