Wie lange Van Wolfswinkel ausfällt, ist noch nicht klar. Sicher aber ist, dass er und seine Tore dem FCB fehlen werden. Aus Basler Sicht bleibt zu hoffen, dass Dimitri Oberlin (20) seine königliche Königsklasse-Form (2 Tore, 2 Assists) in den Liga-Alltag mitnehmen kann. Denn eines ist klar: Er und der eben vom FC Luzern zurückgeholte Cedric Itten (20) müssen nun in die Presche springen. Gemeinsam mit den wiedererstarkten Teamkollegen müssen sie nun die Tore erzielen, die Van Wolfswinkel so zuverlässig schoss.

Glück im Unglück für den FCB: Nach der Partie vom Samstag gegen GC ist Natipause, das heisst, es folgen zwei Wochen ohne Spiel. In dieser Zeit wird Raphael Wicky genügend Zeit haben, um sich einen neuen Plan auszudenken. Ungünstig ist es trotzdem, scheint er doch gerade eben das für seine Mannschaft passende System (3-4-3, das in der Defensive zu einem 5-4-1 wird) gefunden zu haben. Van Wolfswinkel spielte dabei im Sturmzentrum. Ob Wicky nun das System anpassen wird oder Oberlin in die Spitze rückt, wird sich wohl schon gegen GC weisen.