Der erste Schritt von Pius Suter zum Hockey-Millionär

Ein Zürcher erobert die wichtigste Liga der Welt. Logisch und überraschend zugleich. Überraschend, weil er jahrelang von den NHL-Bürogenerälen ignoriert worden ist. Logisch, weil die Scouts ihn immer wieder gerühmt haben. Im «NHL Draft Black Book», einem über 500seitigen Wälzer, der jedes Talent ausführlich beschreibt, finden wir bereits in der Ausgabe von 2016 Lobeshymnen. Schon vor fünf Jahren ist erkannt worden, was inzwischen alle sehen: den Torriecher («good nose for the net»), Spielintelligenz, Furchtlosigkeit, die Art und Weise, wie er Eishockey spielt und denkt («the way, he competes and think the game»).

Mit 175 zu klein?

Jahr um Jahr sichern sich die NHL-Klubs beim Draft die Rechte an über 200 Spielern, die noch nicht in der NHL unter Vertrag stehen. Aber nie jene von Pius Suter. Der Grund? Ganz einfach: mit 175 Zentimetern zu klein. Zu wenig robust. Er entspricht in seiner Erscheinung neben dem Eis sowieso nicht einem rauen Mann für die härteste Liga. Eher einem Studenten. Eine schlanke Postur, weiche, jugendliche Gesichtszüge, eine unaufgeregte, leise Stimme und die Präsenz, nun ja, unscheinbar. Sanft in der Art, stark in der Tat.