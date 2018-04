Als sie das sagt, unterbricht Jonas sie. Er erzählt, wie er einen leeren Salzstreuer mit Wasser gefüllt und ihn auf den Kopf gestellt habe: «Das Wasser läuft nicht aus. Cooler Trick, oder?», fragt er. Das ist Jonas, der Mensch: neugierig, experimentierfreudig, verspielt, extrovertiert, ein wenig flatterhaft vielleicht.

Nichts unterstreicht das mehr als die Anekdote, welche seine Mutter an diesem Nachmittag erzählt: «Jonas hatte Hunger und wollte einen Berliner, doch wir sagten Nein: zu teuer. Wenig später kam er mit zwei Berlinern zurück. ‹Wie hast du das gemacht?›, fragte ich ihn. Und er sagte: ‹Mami, ich habe Kisten gestapelt und dafür einen Berliner bekommen.› Und den zweiten? Den forderte er für Schwester Leonie ein.»

Am liebsten spielt er «Fangis »

Jonas fährt regelmässig mit der Schweizer Elite: mit Jan Scherrer, mit Pat Burgener, mit Dave Hablützel, auch Iouri Podladtchikov kennt er. Sie sind seine Vorbilder, aber auch seine künftigen Konkurrenten. An den Schweizer Meisterschaften habe er erstmals gemerkt, dass es nicht nur gut ankomme, wenn ein Dreikäsehoch so gut fährt. Ältere Nachwuchsfahrer waren mit der Notengebung nicht einverstanden.

Eine zu hohe Note wurde nach unten korrigiert, um den Jö-Faktor zu eliminieren. Jonas war trotzdem weiter auf dem Podest. Wer so jung, so talentiert und dabei auch noch so bodenständig ist, provoziert eben auch Neid und Ablehnung. Nicht nur auf der Piste, sondern auch im Dorf. Dort sprengte Jonas schon früh den Rahmen einer normalen Primarschule, auch wenn er mit den gleichaltrigen Kollegen immer noch am liebsten im Wald hinter dem Haus «Fangis» und «Räuber und Poli» spielt.

Polizist als Plan B?

Die Haslers wohnen in Ottoberg, einem Ortsteil der Thurgauer Gemeinde Märstetten. Doch ihre Kinder gehen inzwischen in Kreuzlingen an der NET zur Schule. Von hier aus möchte Jonas Hasler seine Sportlerkarriere aufbauen. Im Moment, so formuliert es die Mutter, sagt Jonas: Nach neun Jahren ist Schluss mit Schule.

Dann will er als Snowboardprofi um die Welt reisen, fürContests, aber auch zum Freeriden. Undwenn das nicht klappt? Hat er einen Plan B? Einen Berufswunsch? «Polizist», sagt er, «da bin ich draussen und habe Bewegung.» Es ist die Antwort eines Elfjährigen. Doch wirklich überzeugend ist sie nicht. Anfang Jahr sagte Jonas im Schweizer Fernsehen noch, er würde gerne Pilot werden. «Weil: Fliegen ist Freiheit. Das ist es, was mich am Snowboarden fasziniert.»

Es ist nicht so, dass Jonas Hasler kein Interesse an anderen Dingen hätte. Doch nirgendwo kommen so viele zusammen wie im Snowboarden. Und man stellt sich unweigerlich die Frage: Kann man mit elf Jahren wissen, was man im Leben tun will? Wenn man Jonas Hasler sieht, muss man zum Schluss kommen: Ja, man kann.