Leichtathletik in Luzern Alex Wilson und die «junge» Kambundji feiern Schweizer Siege Ditaji Kambundji gewinnt beim Meeting in Luzern über 100 m Hürden. Sie stiehlt damit sogar Schwester Mujinga die Show. Zum Abschluss zündet auch Alex Wilson ein unerwartetes Feuerwerk.

Ditaji Kambundji feiert ihren Sieg beim Internationalen Meeting in Luzern. Urs Flueeler / KEYSTONE

Der Schlusspunkt gehörte etwas überraschend Alex Wilson. Der Basler Sprinter feierte seinen Sieg über 200 m überschwänglich. Noch an den Schweizer Meisterschaften am Wochenende in Langenthal musste man ein ernstes Fragezeichen hinter seine Konkurrenzfähigkeit setzen. «Ich brauche Rennen, um in Form zu kommen», prognostizierte der 31-Jährige und schrieb sich für Luzern gleich doppelt in die Startlisten ein. Über 100 m reichte es in 10,38 zu Platz 3, über 200 m läutete Wilson dann das traditionelle Luzerner Feuerwerk zum Meeting-Abschluss ein. «Ich komme langsam wieder», sagte der EM-Dritte von 2018.

Die nasskalten Bedingungen auf der Luzerner Allmend liessen vor allem auf den kürzeren Strecken keine Spitzenzeiten zu. Entsprechend lag der Fokus bei den Podestplätzen. Und in dieser Bilanz konnten die Schweizer Aushängeschilder gegen die internationale Konkurrenz durchaus mithalten. Allen voran Ditaji Kambundj. Für einmal stellte die 19-Jährige selbst ihre Schwester Mujinga in den Schatten. Die Hürdensprinterin aus Bern sorgte für einen weiteren von insgesamt drei Schweizer Siegen des Abends.

Medaillen bei Titelkämpfen als nächstes Ziel

Mit 13,11 Sekunden blieb auch sie hinter ihren besten Zeiten zurück. Aber letztlich geht es bei ihren bevorstehenden Saison-Höhepunkten primär um die Rangierung. In drei Wochen startet Ditaji Kambundji in Estland als Favoritin zur U20-Europameisterschaft. Ein Monat später steht in Kenia die Junioren-Weltmeisterschaft auf dem Programm. Auch dort traut sich die 19-Jährige eine Medaille zu.

Ein Sieg fürs Gemüt: Alex Wilson in Luzern über 200 m. Urs Flueeler / EPA

Vielleicht geht die Reise von Ditaji Kambundji nach der EM auch in Richtung Japan und nicht in Richtung Afrika. Selbst am letzten Tag der Selektionsphase für die Olympischen Spiele bleibt die Frage, ob sich Kambundji über das World Ranking einen Startplatz in Tokio gesichert hat, unklar. «Am Mittwoch werde ich es erfahren», sagte eine in dieser Frage erstaunliche entspannte Bernerin. Sie weiss ganz genau, dass ihr das Ziel Olympia mit 19 Jahren noch nicht davonläuft. Ditaji Kambundji sagte auch, dass sie mit einem Sieg in Luzern spekuliert habe, «auch wenn ich es eigentlich liebe, wenn das Wetter so heiss wie möglich ist».

Schwester Mujinga musste sich über 100 m lediglich der WM-Dritten Marie-Josée Ta Lou von der Elfenbeinküste geschlagen geben. Dies allerdings deutlich. Während Ta Lou in 11,09 Sekunden ins Ziel lief, benötigte Kambundji 11,24 Sekunden. Die 29-Jährige wollte ihre mässige Zeit aber nicht nur aufs Wetter abschieben. «Der Start und die Beschleunigungsphase waren nicht optimal», gab Kambundji zu. Sie spüre aber, dass die Form stimme und dies gebe ihr Zuversicht in Richtung Tokio. Wieso nicht die schnellsten Zeiten des Jahres beim wichtigsten Wettkampf abliefern? Es wäre im Fall von Mujinga Kambundji nichts Neues, dass ihr dies gelingt.

Mujinga Kambundji war nicht zufrieden mit dem ersten Teil ihres 100-m-Laufs. Urs Flueeler / KEYSTONE

Der zweite Schweizer Sieg gelang Chiara Scherrer über 3000 m Hürden. Für diesen Erfolg musste die 25-Jährige einiges leisten. Nie zuvor lief sie schneller als beim Erfolg in Luzern (9:40,30). Eine Kostprobe ihres Könnens gab auch die Walliser 800-m-Läuferin Lore Hoffmann. Die 24-Jährige musste sich nur der Deutschen Christina Hering geschlagen geben. Die 2:00,38 sind die drittbeste Zeit ihrer Karriere.

Chiara Scherrer freut sich wie ein Maikäfer über ihre neue Bestzeit im Steeple-Rennen. Urs Flueeler / KEYSTONE

Die international wertvollsten Leistungen in Luzern gab es beinahe schon mit traditionell deutscher Präzision im Speerwerfen, von einem Weltrekordhalter über 400 m und etwas unerwartet über 5000 m. Johannes Vetter warf den Speer auf 92,14, obwohl der grosse Olympia-Favorit seinen Wettkampf nach drei Versuchen abbrach. Der Südafrikaner Wayde van Niekerk kommt nach einer längeren Verletzungspause rechtzeitig für die Olympischen Spiele wieder in Form, um seinen Titel über 400 m von Rio zu verteidigen. In Luzern blieb der 28-jährige Weltrekordhalter in 44,87 Sekunden konkurrenzlos.

Über 5000 m hatten die Tempomacher den Auftrag, auf eine Endzeit von 13:20 Minuten anzulaufen. Letztlich zauberte der Halbmarathon-Weltmeister Jacob Kiplimo aus Uganda aber beeindruckende 12:55,60 auf die Bahn. Stadionrekord!